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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: زيادة معارض «أهلا رمضان» لـ2200 منفذا.. وتخفيضات 35%

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:02 م
أهلا رمضان
أهلا رمضان
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة منافذ معرض "أهلا رمضان" إلى 2200 منفذا تابعا لشركات القطاع الخاص بسلاسل تجارية كبرى، بجانب منافذ مشروع
"جمعيتي"، لطرح السلع الرمضانية والأساسية والغذائية بتخفيضات تتراوح بين 25 إلى 35%.

وأكد قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إخطار مديريات التموين والتجارة بالتنبيه على السلاسل التجارية والسوبر ماركت والمحال التجارية والبقالة التموينية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال التعقيمات اللازمة وعمل مسافة مناسبة بين العملاء والبائع وتلافي الزحام والتكدس أمام منافذ البيع.

وأضاف عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم تشكيل غرفة العمليات المركزية في ديوان عام الوزارة لمتابعة غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين للتأكد من فواتير الشراء وحجم التخفيضات على السلع الأساسية وذات الطبيعة الرمضانية والياميش.

وأضاف خليل، أن إجمالي عدد الشركات التي ستشارك في المعرض بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تصل لنحو 350 شركة وسلسلة تجارية خلال العام الجاري، على أن يبدأ أبريل المقبل ولمدة 10 أيام، ويستمر في المحافظات خلال شهر رمضان، بالاتفاق مع الغرف التجارية.

وأضاف، أن معارض "أهلا رمضان" تطرح 3 أنواع من الشنط الرمضانية بسعر 75، 100، 150 جنيها، والواحدة تحتوي على سلع رئيسية أبرزها السكر والأرز والزيت والسمنة النباتي والمكرونة والبلح وقمر الدين.

وتابع، أن أحد السلاسل التجارية الكبرى لها نحو 440 فرعا منتشرا في محافظات الوجه البحري والقبلي، تم الاتفاق معها على طرح مليون شنطة رمضانية بسعر أقل من التكلفة الإنتاجية لتصل لنحو 75 جنيها، تحتوي على عدد من الأنواع والأصناف من السلع.




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