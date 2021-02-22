حملة تفتيشية مكبرة على أسواق مدينة سيوة

نظمت رئاسة مركز ومدينة سيوة، اليوم الإثنين، حملة مكبرة برئاسة العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، وعضوية أحمد علي باغي سكرتير المركز، ومسؤولي إدارات الرخص، والشؤون القانونية، والمتابعة الميدانية بمجلس مدينة سيوة.وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم فحص رخص المحال التجارية والورش، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.وأكد علي أن جاء ذلك من منطلق حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الرقابة على الأسواق، وفحص رخص التشغيل وضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.