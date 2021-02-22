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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: دخول 128 مستشفى خاص جديد الخدمة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:42 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن دخول 128 مستشفى خاص جديد، للعمل على مستوى الجمهورية؛ ليرتفع بذلك إجمالى المستشفيات إلى 1130 بنهاية عام 2019، مقابل 1002 مستشفى خلال عام 2015، بزيادة 12.7% خلال 5 سنوات.

وأضاف جهاز الإحصاء، في بيان له اليوم الإثنين، أن عدد أسرة مستشفيات القطاع الخاص ارتفع إلى 35.7 ألف سرير خلال عام 2019 مقابل 31 ألف سرير عام 2015، كما ارتفع عدد أعضاء هيئة التمريض بها من 18.7 ألف لـ 22.2 ألف خلال الفترة ذاتها وعدد الأطباء البشرى من 19.2 ألف لـ29.9 ألف، الصيادلة من 814 لـ1250.

ولفت إلى أن عدد المترددين بالعيادات الخارجية التابعة للمستشفيات الخاصة، سجل 217.2 ألف خلال 2019 مقابل 17.6 ألف متردد عام 2017، فيما بلغ عدد المترددين بالعيادة الداخلية 4.2 مليون شخص عام 2019 مقابل 3.9 مليون شخص عام 2015.

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