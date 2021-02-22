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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:24 م
المركز الثقافي الروسي
المركز الثقافي الروسي بالقاهرة
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ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، بعد غد الأربعاء، احتفالية تكريم اسم الإذاعي والمخرج السينمائي الراحل شفيع شلبي بعنوان (فارس بلا جواد)، وذلك بقاعة الندوات بالمركز الثقافي الروسي بالدقي.

وذكر المركز- في بيان اليوم - أنه من المتوقع أن يشارك في الاحتفالية كوكبة من الإعلاميين والنقاد والفنانين والشخصيات العامة منهم الإذاعية ميرفت رجب، والإعلامي جمال الشاعر، والناقد السينمائي مجدي الطيب، وبمشاركة البعض الآخر من خلال الفيديو والرسائل الصوتية منهم شريف الشوباشي وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأسبق، والأديب إبراهيم عبدالمجيد، والمؤلف الموسيقي راجح داوود، والإذاعي مجدي أبو سالم، والشاعر زين العابدين فؤاد، والدكتور يسري عبد الغني رئيس منتدى الأصالة والمعاصرة، والروائي خالد الخميسي، والناقد السينمائي طارق الشناوي.

وأضاف البيان أن الاحتفالية تضم عرضًا لفيلم قصير عن حياة شفيع شلبي، تعليق صوتي ومونتاج الفنان عمرو سليم، وعرضا لبعض مشاهد من فيلم (العوامة 70)، والذي شارك فيه شفيع شلبي بالتمثيل مع الفنان أحمد زكي، وتختتم الاحتفالية بعرض الفيلم التسجيلي (يا نيل من يحميك) إخراج شفيع شلبي في إطار مشروعه السينمائي الكامل الذي يصنع فيلمه منفردا.

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