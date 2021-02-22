البنك الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد الماليزي خلال العام الجاري

ذكر البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الماليزي نموًا إيجابيًا مع الاقتصادات العالمية الأخرى هذا العام عقب تطور توزيع اللقاحات التي قد تعيد الأداء الاستهلاكي قريبًا في جميع أنحاء العالم.وقال كبير الاقتصاديين في قسم الاقتصاد الكلي وممارسة التجارة العالمية والاستثمارات، ريتشارد ريكورد - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن البنك الدولي يتوقع انتهاء عمليات التطعيم في معظم دول العالم هذا العام، مما قد يساعد في إنعاش الاقتصاد والطلب وتعزيز التجارة وأسعار السلع.وتابع ريتشارد قائلًا " نتوقع نموًا عالميًا بنسبة 4% هذا العام، أما بالنسبة لماليزيا فنتوقع نمو اقتصادها بنسبة تتراوح بين 5.6% و6.7% العام الجاري".وجاءت هذه التصريحات خلال منتدى توقعات الاقتصاد والاستراتيجيات الماليزي لعام 2021، والذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم الاثنين.