رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد الماليزي خلال العام الجاري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:22 م
البنك الدولي
البنك الدولي
أ ش أ
طباعة
ذكر البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الماليزي نموًا إيجابيًا مع الاقتصادات العالمية الأخرى هذا العام عقب تطور توزيع اللقاحات التي قد تعيد الأداء الاستهلاكي قريبًا في جميع أنحاء العالم.

وقال كبير الاقتصاديين في قسم الاقتصاد الكلي وممارسة التجارة العالمية والاستثمارات، ريتشارد ريكورد - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن البنك الدولي يتوقع انتهاء عمليات التطعيم في معظم دول العالم هذا العام، مما قد يساعد في إنعاش الاقتصاد والطلب وتعزيز التجارة وأسعار السلع.

وتابع ريتشارد قائلًا " نتوقع نموًا عالميًا بنسبة 4% هذا العام، أما بالنسبة لماليزيا فنتوقع نمو اقتصادها بنسبة تتراوح بين 5.6% و6.7% العام الجاري".

وجاءت هذه التصريحات خلال منتدى توقعات الاقتصاد والاستراتيجيات الماليزي لعام 2021، والذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم الاثنين.

موضوعات متعلقة

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية

«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية