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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يشكل لجنة فنية لمتابعة أزمة مياه الشرب بالمحافظة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:21 م
مياه
مياه
هدى الأمير
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بدأت لجنة فنية تم تشكيلها بتوجيه من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمالها وذلك عقب تواصله مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مهمتها الوقوف على سبب المشاكل المتعلقة بخطوط مياه الشرب بمدينة الأقصر على مدار الأيام السابقة، والتي أدت الى انقطاع المياه لساعات طويلة وتضرر المواطنين جراء ذلك.

وأشار محافظ الأقصر إلى أنه انتهى الرأي الى ندب كلا من المهندس رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، و
الدكتور مهندس محمد حسن عبد الرازق، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس كاستشاري، وعدد من مسئولي الشبكات والكهرباء والميكانيكا للانتقال والمعاينة والاطلاع على الرسومات الهندسية الخاصة بالشبكات الممتدة بالمناطق الواقع بها الأعطال والتسريب بالخطوط، وتستهدف اللجنة تحديد مدى مطابقة الشبكات المصممة فعليا مع الرسومات الهندسية المعتمدة من عدمه، وضرورة وضع الحلول العاجلة للقضاء على تلك المشكلة وفى حالة وجود أي مخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في هذه الأعطال.

و تقرر وصول اللجنة اليوم مع توجهها فور وصولها الى موقع العطل بالخط الرئيسي، وتقدم محافظ الأقصر وكافة المسؤولين بتكرار الاعتذار للسادة المواطنين لتحملهم فترة انقطاع المياه.

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