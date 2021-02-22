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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أبرزها تناول السكر.. 5 أسباب خفية لثبات الوزن

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:07 م
بسمة يسرى
بسمة يسرى
شيماء دهب
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يعاني العديد من الأشخاص ثبات الوزن على الرغم من المحاولة مرارًا وتكرارًا من النزول في الوزن ولكن دون جدوى، فهناك العديد من الأخطاء المرتكبة من شأنها تعمل على ثبات الوزن وهذا ما توضحه بسمة يسرى، استشاري التغذية.

1- تناول الأطعمة الخاطئة
ضرورة الاستغناء عن الأطعمة والحلويات المصنعة حتى تلك الخيارات التي تبدو صحية يمكن أن تكون بنفس السوء أيضًا، عند تناول أطعمة قليلة الدسم أو خالية من الدهون، تتم إضافة مكونات أخرى بحيث يكون مذاق الطعام مثل نظيره كامل الدسم، ولكنها لا تضيف العناصر الغذائية الحيويه، ففي النهايه لا يزال جسمك يفتقر إلى العناصرالغذائية الحيوية التي يحتاجها.

2- تناول السكر
غالبًا ما تكون الأطعمة "الجيدة"مثل الزبادي وتوابل السلطة وصلصة الطماطم مليئة بالسكر، فما بالك بالأطعمة الأخرى مما يؤدي إلى المزيد من الرغبة الشديدة في الطعام والصداع، إنه أيضًا أحد الأسباب التي تجعلك تكافح من أجل إنقاص الوزن.

3- الغدة الدرقية
قد يكون لديك مشكلة في الغدة الدرقية، بعض المواد الكيميائية الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالوزن والتمثيل الغذائي هي هرمونات الغدة الدرقية، يمكن أن تنتج الغدة الدرقية كمية كبيرة جدامما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي لديك.

فقد تجد نفسك تعاني من هذه الأعراض: (العصبية، أرق، فقدان الوزن غير المبرر، كميات كبيرة من العرق، ضعف العضلات، حركات الأمعاء المتعددة الشعر الرقيق، والمتقصف، ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقيه، إلى ظهور الأعراض التالية:( إعياء، جفاف الشعر والجلد، زيادة الوزن غير المبررة، إمساك ضعف العضلات وعدم الراحة).

4- اضطراب في هرمون التوتر
المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر، فهو يمنع محاولاتك لفقدان الوزن، ويجعلك تشتهي كميات كبيرة من الكربوهيدرات، كما أنه يحافظ على الدهون في منطقة البطن، وهو أحد الأسباب التي تجعلك لا تستطيع إنقاص الوزن في تلك المنطقة، وبصرف النظر عن ارتفاع مستويات التوتر يمكن أن تكون الأسباب الأخرى لعدم توازن الكورتيزول هي استخدام أدوية الكورتيكوستيرويد والأدوية المضادة للالتهابات ونقص المغذيات وفرط نشاط الغدة الدرقية.

5- الأدوية الخاصة بك
قد تكون السبب في عدم قدرتك على إنقاص الوزن، تناولك لأدوية معينة من الممكن أن تسبب بعض الأدوية زيادة الوزن كأثر جانبي، سواء كان ذلك بسبب احتباس السوائل أو تغيير الشهية أو زيادة الهرمونات، ومن بين الجناة الرئيسيين حبوب منع الحمل ومضادات الاكتئاب والمنشطات.

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