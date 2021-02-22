13452 إصابة بكورونا في إيطاليا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:18 م
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 13 ألفا و452 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و780 ألفا و891 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية- أنها سجلت منذ يوم أمس الأول 232 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتوفين إلى 95718 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء (كوفيد- 19).
وأشارت إلى أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية إجراء 250 ألفا و986 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى، مما أظهر ارتفاع معدل الحالات الإيجابية إلى نسبة 5.4%، موضحة أنه تم قبول 2094 مريضًا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بزيادة قدرها 31 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية- أنها سجلت منذ يوم أمس الأول 232 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتوفين إلى 95718 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء (كوفيد- 19).
وأشارت إلى أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية إجراء 250 ألفا و986 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى، مما أظهر ارتفاع معدل الحالات الإيجابية إلى نسبة 5.4%، موضحة أنه تم قبول 2094 مريضًا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بزيادة قدرها 31 حالة.