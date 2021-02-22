13452 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 13 ألفا و452 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و780 ألفا و891 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية- أنها سجلت منذ يوم أمس الأول 232 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتوفين إلى 95718 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء (كوفيد- 19).وأشارت إلى أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية إجراء 250 ألفا و986 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى، مما أظهر ارتفاع معدل الحالات الإيجابية إلى نسبة 5.4%، موضحة أنه تم قبول 2094 مريضًا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بزيادة قدرها 31 حالة.