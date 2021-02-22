نائب وزير التعليم يفتتح منفذ بيع المدارس بتخفيضات 30% بكفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، اليوم الاثنين، منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.ويضم المنفذ قسمين: الأول لمنتجات مدارس التعليم العام والتعليم الفني والتعليم المجتمعي، في كل المجالات الفنية والزراعية والصناعية، والقسم الثاني تسويقي لتسويق المنتجات التي تخدم البيئة.وأثني نائب وزير التربية والتعليم على جودة المنتجات "المخبوزات، الألحفة، والملايات، والمنتجات الجلدية"، واستمع لشرح عن طرق وكيفية تصنيع المنتجات، كما اطلع على الأسعار التي جاءت أقل من أسعار الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%.