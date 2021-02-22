السعودية تعلن استمرار التعليم عن بُعد

أعلن وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.وكتب حمد آل الشيخ على حسابه الشخصي في "تويتر"، إن هذا الأمر يأتي حرصًا من القيادة على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.