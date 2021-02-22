القبض على تاجر سلاح في كرداسة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على تاجر أسلحة بمدينة كرداسة.وردت معلومات لرئيس وضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بقيام محمد.ص.س. 31 سنة ميكانيكي، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وعثر بحوزته على بندقيتين خرطوش عيار 12 مللى و15 طلقة خرطوش "السحابة" من ذات العيار وهاتف محمول، بمواجتهه أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.