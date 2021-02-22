8263 إصابة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 8 آلاف و263 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و89 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريح صحفي نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء - إن إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد وصل إلی ملیون و582 ألفا و275 شخصا.وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و351 ألفا و390 شخصا، وتوفي 89 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة؛ لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 59 ألفا و572 شخصا.