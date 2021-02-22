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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8263 إصابة بكورونا في إيران

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:15 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 8 آلاف و263 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و89 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريح صحفي نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء - إن إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد وصل إلی ملیون و582 ألفا و275 شخصا.

وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و351 ألفا و390 شخصا، وتوفي 89 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة؛ لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 59 ألفا و572 شخصا.

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