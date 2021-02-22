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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مستقبل وطن» ينظم رحلة تعريفية لمدينة سوهاج الجديدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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ترأس اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، وفدا من هيئة مكتب الحزب، وأعضاء أمانة الشباب بالحزب، في القيام برحلة تعريفية وجولة داخل مدينة سوهاج الجديدة، للتعرف عن قرب على المدينة، وحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تتم بها.

والتقى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، ووفد الحزب، خلال الزيارة بالمهندس رجب سلمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة والذى رحب بالزيارة، وعقد لقاءا مفتوحا داخل قاعة اجتماعات الجهاز بالحضور من قيادات وشباب الحزب.

وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، خلال اللقاء حجم الإنجازات التي نفذتها الدولة بمدينة سوهاج الجديدة والخطط المستقبلية بها، مؤكدا أن المدينة هي الحلم وهى المستقبل بالنسبة للمحافظة، وأنه جرى تخطيطها بطريقة حضارية صحيحة، منوها بأن المدينة بها الآن 25 ألف وحدة سكنية، ويقطنها 12 ألف مواطن من بين 760 ألف نسمة تستهدفهم الكتلة السكنية القديمة بالمدينة، بخلاف 10 آلاف فدان لإقامة الوحدات السكنية الجديدة، بمعنى أن المدينة من الممكن أن تستوعب مستقبلا 2 مليون مواطن.

وأضاف "سلمان"، أن المدينة رائعة في التخطيط وفى الخدمات، فقد جرى إنفاق 4 مليار و30 مليون جنيه على البنية التحتية بالمدينة، و14% من الكتلة القديمة بالمدينة مساحات خضراء، والمدينة بها شبكة مواصلات تعمل على مدار 24 ساعة، من خلال أتوبيسات مكيفة، وبها جامعة "ميريت" الخاصة، ومستشفى جامعي عالمي سيتم افتتاحها قريبا، ومستشفى الأورمان سيتم افتتاحها قريبا أيضا، و7 حضانات، بخلاف مناطق الوحدات السكنية الخاصة "الكمباوند"، والمولات التجارية، مشيدا بمبادرة مستقبل وطن بتنظيم رحلات تعريفية للشباب بالمدينة، ومطالبا بتنشيط الرحلات والزيارات للمدينة، وتشجيع أهالى المحافظة على السكن بها.

ومن جانبه وجه اللواء محمد مصطفى، الشكر لجهاز المدينة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مدينة سوهاج الجديدة بالفعل تغيرت تماما عن السابق للصورة والشكل الأفضل والأجمل، ويتضح اهتمام الدولة الكبير بها من خلال المشروعات الجديدة التي امتلأت بها المدينة، مؤكدا أن جو المدينة مريح ويشجع على السكن، وبعيد عن التوتر في المدينة القديمة.

من جهته قال الدكتور أحمد الشيخ، أمين شباب الحزب ومنسق الزيارة، أن الزيارة جاءت في إطار توجيهات الحزب ومبادرته لتعريف الشباب بالمشروعات القومية ودعمها، من خلال تنظيم الرحلات التعريفية للمدن الجديدة وأماكن المشروعات، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق خلال الزيارة على توقيع بروتوكول تعاون بين الحزب وجهاز مدينة سوهاج الجديدة، من أجل تنظيم لقاءات وزيارات لشباب المحافظة على مستوى أمانات الحزب بمختلف المراكز، للمدينة والتعرف عليها والمساهمة في الدعاية والترويج لها بين أهالي المحافظة، فضلا عن الاتفاق على توفير فرص تدريبية داخل جهاز المدينة لشباب الحزب من التخصصات الموجودة بإدارات الجهاز المختلفة.

وقد أعقب اللقاء جولة لأمين الحزب، والوفد المرافق له من أعضاء هيئة المكتب، وأمانة الشباب، داخل المدينة وأحيائها، ثم اختتمت الزيارة بحفل شواء داخل "كمباوند جاردن سيتي"، مع تنفيذ برنامج ترفيهي لشباب الحزب.

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