سقوط عصابة سرقت أجزاء من محول كهرباء بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على عصابة سرقة محول كهرباء بأكتوبروردت معلومات لمدير وضباط إدارة قسم شرطة ثانى أكتوبر بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام 3 أشخاص بسرقة أجزاء من محتويات محول كهربائي.نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على "محمد.ف.ف" 30 سنة بدون عمل، و"محمود. أ. س". 26 سنة و"مصطفى.ِأ. س" 18 سنة دون عمل وعثر بحوزتهم على 15 باره نحاس خاصة بتوصيلات الداخلية من المحول الكهربي و10 مفاتيح مختلفة المقاسات وسلاح ناري فرد خرطوش.