مصر تتسلم 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني خلال ساعات

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن استلام مصر 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا المستجد، هدية مقدمة من الصين، خلال الساعات المقبلة.وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن «لقاح سينوفارم عبارة عن فيروس كورونا لكنه معطل، والدراسة التي أجريت عليه أثبتت فعاليته بنسبة 86%، كما ثبت نجاحه في توليد أجسام مضادة بنسبة تصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%».وأشارت إلى أن مصر ستستلم 8.6 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» خلال أيام، من التحالف الدولى للقاحات «جافي»، وذلك من إجمالى 40 مليون جرعة تعاقدت عليها مصر، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح ستصل مصر قريبًا وتقدر بـ 2 مليون على أن تصل باقى الجرعات تباعًا.وأوضحت أن مصر تعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكترونى للتسجيل للحصول على اللقاح الأسبوع المقبل.وقالت إن مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركات سينوفارم وأسترازينكا، تم من خلال تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر لكونهم في خط المواجهة الأول مع المرض، وحاليًا يتم استكمال تطعيم الأطقم الطبية في كافة المستشفيات.