تفاصيل مقتل السفير الإيطالي بالكونغو في هجوم استهدف قافلة أممية

قُتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو، وأحد عناصر قوات الدرك الوطني الإيطالية (الكارابينيري) اليوم الاثنين في هجوم على قافلة تابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو.ورجحت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية وجود ضحية ثالثة بالإضافة إلى السفير ومرافقه من عناصر الدرك، بينما تجرى التحقيقات حول ما إذا كان هناك إيطاليون آخرون قد أصيبوا في الهجوم على القافلة، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية.من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيطالية - في مذكرة وفاة السفير الإيطالي وأحد عناصر الدرك، في منطقة غوما شرق الكونغو.وأوضح الخارجية - في بيان - أن السفير والعسكري المرافق له كانا على متن سيارة في قافلة تابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).