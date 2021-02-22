«زين» يلتقي الأمين العام المشرف على قطاع الإعلام بجامعة الدول

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وقطاع الإعلام بجامعه الدول العربية فى مختلف مجالات العمل الإعلامي.كما ناقش الجانبان عقد بروتوكولات تعاون لتفعيل دورالإعلام نحو الاهتمام بالشباب وقضاياهم والعمل على تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة والدعوة لتحسين مستوى الخدمات المقدمه لهم، والسعي الدائم لإتاحة الفرصة للظهور الإعلامي بوسائل الإعلام الوطنية وهو حق لهم للتعبير عن أرائهم وأفكارهم وطرح مشكلاتهم وقضاياهم، وفى المقابل تعريف الشباب بواجباته تجاه قضايا وطنه المختلفة، فالشباب يحتاج إلى تقديم مساندة إعلامية حقيقة تُسلط الضوء على طموحاتهم وأمالهم وتقديم المعالجة الموضوعية لكافة قضاياهم.كما ناقش الاجتماع إطلاق مبادرة لتنمية الوعى بالمجتمع وخاصه الشباب نحو الوقاية من جائحة كورونا وكيفية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقايه من المرضوفى نهاية اللقاء أكد الجانبان على تنشيط التعاون فى مجال الدورات التدريبية لتحقيق الاستفاده منها والتأهيل الجيد للعمل الاعلامي.