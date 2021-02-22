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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم حكم بسجنه.. نائب تركى يتوعد أردوغان بمزيد من الفضائح

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:08 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أكد نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، اليوم الاثنين، أنه لن ينحني أمام الهجمات غير القانونية من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان.

كما وصف جرجرلى أوغلو الرئيس التركي بالطاغوت، وذلك في أعقاب اتهامه بدعم منظمات إرهابية والحكم عليه بالحبس مدة عامين وستة أشهر.

وأضاف جرجرلي أوغلو في كلمته أمام البرلمان التركي، اليوم، أن إصدار محكمة تركية حكما بالسجن لسنتين و6 أشهر دون وجود دليل إثبات، يعد أحد مظاهر الهجوم على المؤمنين بالدفاع عن حقوق الإنسان بتركيا، لافتا إلى أن أعين الجميع ترى عدم وجود أي شرعية في هذا الحكم.

وأوضح أوغلو أن محاولة السلطات معاقبته بسبب كشفه المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، كما أشار إلى تهديد محاميه إذا ترافعوا عنه في أي قضية، مؤكدا أنه ليس بالشخص الذي يرضخ للهجمات غير القانونية، وقال إن هذا ليس بجديد أن يدافع عن الجميع ليتم حبسه في نهاية المطاف.

وتابع أوغلو "في العصور الوسطى عوقب الناس لقولهم الحقيقة، مؤكدا أنه سيواصل الحديث عن التعذيب في تركيا والتفتيش العاري والسجينات رفقة أطفالهم والقضية الكردية".

وأكد جرجلي أوغلو أن قرار المحكمة العليا فاضح ومخالف لكل القوانين، مستدركا "جرى سجن الأكراد ظلما طوال السنوات الماضية، ولا يزال الأكراد يحاولون الدفاع عن قضيتهم، ولا تزال الحكومة تعمل على إخراجهم من البرلمان التركي، فقد فعلوا ذلك قبل 20 عاما وهم يفعلونه الان أيضا".

وأوضح جرجلى أنه أصبح نائبا بفضل الشعب وسيظل كذلك، وأن الأمة اختارته، ومنحه الشعب عضوية البرلمان، ولن يستطيع أحد أن يأخذ منه مكانه من البرلمان التركي، وأظهر إصراراه على تمثيل الأمة مرة أخرى.

وتابع النائب التركى أن مصطلح إرهابي يتم إطلاقه على كل من يخالف أهواء الحكومة التركية برئاسة أردوغان، وأنها وصفته بالإرهابي لأنه يقف ضد التفتيش العاري والانتهاكات واختطاف الأسرى والإبادات الجماعية، متابعا "الطواغيت هم من يصفونه بالإرهابي".

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