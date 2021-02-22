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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السودانية تشيد بدور الشرطة في ترسيخ وحفظ السلم المجتمعي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:07 م
حمدوك
حمدوك
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أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، بدور الشرطة في ترسيخ مبادئ ثورة ديسمبر وحماية أمن المواطن والسلم المجتمعي.

وقال حمدوك - في كلمة لدى زيارته اليوم الاثنين مقر وزارة الداخلية - إن الشرطة تقوم بعمل ضخم ومهم للدولة والمجتمع غير معروف لرجل الشارع العادي، الأمر الذي يُحتم على أجهزة الإعلام أن تُبرزه.

وأضاف أن انفتاح السودان وعودته للمجتمع الدولي سوف يجلب عونا دوليا كبيرا، مشيرا إلى أن نصيب الشرطة من هذا الأمر سيكون كبيرا حتى تعود لهم كافة امتيازاتهم التي حرموا منها خلال عهد النظام السابق، وستعود معها فرص التدريب والتأهيل لأفرادها في الخارج حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها بكفاءة عالية.

وكان في استقبال حمدوك، لدى وصوله وزارة الداخلية، وزير الداخلية السوداني، الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، وهيئة إدارة الشرطة، حيث استعرض طابور الشرف، ثم عُقدت جلسة استمع خلالها لتقرير عن طبيعة عمل وزارة الداخلية وأهدافها المنوط بها تحقيقها.

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