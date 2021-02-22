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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فوز إلهام محمود بجائزة «كوامي ناكروما» العلمية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:07 م
الدكتورة إلهام محمود
الدكتورة إلهام محمود
ريم محمود _ إسراء جمال
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هنأ خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إلهام محمود، أستاذ علوم البحار والبيئة بجامعة السويس، عضو الأمم المتحدة للجنة الحكومية للتغيرات المناخية؛ لفوزها بجائزة الامتياز العلمي "كوامي ناكروما" كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 في إفريقيا.

وأشاد الوزير بحصول الدكتور إلهام محمود، على الجائزة كأفضل العلماء السيدات في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تضع البحث العلمي على قائمة اهتماماتها، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البحث العلمي وتسخر جميع إمكانياتها المتاحة لهم.

يذكر أن إلهام محمود، قدمت إسهامات بارزة في مجال علوم البيئة خاصة البيئة البحرية، وقضت في جامعة ساوثهامبتون البريطانية 10 سنوات، ونشرت 50 بحثًا في مجلات عالمية مرموقة، وشاركت في عدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بمجالات التنمية، بالإضافة لحصولها على شهادات دولية في التطوير المؤسسي وتدريب الكوادر الجامعية.

الجدير بالذكر أن جائزة "كوامي ناكروما" تعد أعلى جائزة إفريقية سنوية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، ويعتبر اسم "جوائز الاتحاد الإفريقي كوامي ناكروما للتميز العلمي" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.

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