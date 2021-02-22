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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تفاصيل جديدة لمنصب المفتي.. علام باقِ حتى بلوغه المعاش والضويني الأقرب لخلافته

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:06 م
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العناني
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كشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، تفاصيل جديدة لخلافة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هيئة كبار العلماء رشحت ثلاث شخصيات لخلافة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في منصبه، والتي تنتهي فترته في مارس المقبل.

وأوضحت المصادر، إن هيئة كبار العلماء اجتمعت بحضور 16 عضوا بالإضافة إلى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي ترأس الجلسة، وتم الاستقرار على ثلاث شخصيات لاعتماد أحدهم مفتيا للديار المصرية.

وتابعت المصادر:"رشحت هيئة كبار العلماء ثلاث شخصيات لخلافة الدكتور شوقي علام وهم "الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام للهيئة، وتم إجراء اقتراع داخلي لاختيار أحدهم لم يشارك فيه شيخ الأزهر".

واستبعدت المصادر وقوع الاختيار على الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وانحسار الترشيحات بين والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، مشيرة إلى أن الأخير من الممكن أن يكون هو الأقرب لتولي المنصب.

و أضافت أن هيئة كبار العلماء لا يحق لها قانونا المطالبة بالتجديد للدكتور شوقي علام، في منصب مفتي الجمهورية لحين بلوغه سن المعاش في أغسطس المقبل، إذ ينص القانون على أن تكون مدة تولي منصب المفتي فترتين فقط، مدة كل منها أربع سنوات، بعدها ترشح الهيئة شخصية أخرى لتتولى المنصب.

وتوقعت المصادر، صدور قرار خلال أيام بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية لحين بلوغه سن المعاش في ديمسبر المقبل.

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