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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحرير 53 رهينة اختطفوا من على متن حافلة وسط نيجيريا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:06 م
تحرير 53 رهينة
تحرير 53 رهينة
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أعلن حاكم ولاية النيجر "أبو بكر ساني بيلو" تحرير 53 رهينة بينهم 20 سيدة و9 أطفال، اختطفوا من على متن حافلة في وسط نيجيريا ولكن لا يوجد معلومات عن 42 شخصا حتى الآن اختطفوا من مدرسة "كاجارا" في نفس المنطقة مؤخرا.

وأعرب "بيلو"- في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين - عن سعادته باستقبال ركاب الحافلة البالغ عددهم 53 راكبا الذين اختطفهم قطاع طرق مسلحون قبل أسبوع، ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن ظروف إطلاق سراحهم وأكدت دائما أنها لن تدفع فدية لتحرير رهائن "قطاع الطرق".

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الحاكم "ماري نويل-بيرجي"،في بيان، أن الرهائن البالغ عددهم 53 والذين تم اختطافهم بالقرب من قرية "كوندو" من حافلة تابعة لشركة مملوكة للدولة، خضعوا لفحص طبي قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

وكان مسلحون قد هاجموا المعهد الحكومي للعلوم في بلدة "كاجارا" وهي مدرسة داخلية تقع في ولاية النيجر، في أحدث عملية اختطاف جماعي في نيجيريا، حيث كثفت عصابات "قطاع الطرق" الإجرامية هجماتها.

يذكر أن هذا الاختطاف الجماعي يأتي بعد مرور شهرين من خطف مجموعات إجرامية موالية لجماعة بوكو حرام 344 مراهقا من مدرسة داخلية في كانكارا في ولاية كاتسينا المجاورة، مسقط رأس الرئيس النيجيري "محمد بخاري"، بينما كان الرئيس يزور المنطقة.

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