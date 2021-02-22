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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«السجيني»: لابد أن يكون لقطاع تفتيش وزارة التنمية المحلية هيبة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:06 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المهم أن يكون لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية هيبة وهذا امر جيد نسعى إليه، ولكن ان يكون القطاع حاضرا اسما وفعلا فقط بلا هيبة فالأفضل ألا يكون موجودًا.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة موجها حديثه لرئيس قطاع التفتيش بـ "التنمية المحلية": "لدينا مثال على ذلك موقف مقار بمنطقة البحوث بالدقى بمحافظة الجيزة، والذى أثار مشكلته أحد النواب، فتدخل وزير التنمية المحلية بنفسه وقام بزيارة المكان وقال إنه تم حل المشكلة وبعدها بأسبوعين نكتشف أن المكان كما هو وهذه مشكلة تتعلق بمؤسسات الدولة وليس الوزارة فقط فالبرلمان تدخل والحكومة تدخلت والصحافة تابعت ومع ذلك لم يتغير شيء".

وتابع: "لابد من حل المشكلات على الأرض بعد إثارة الأمر وإلا ستظل هناك مشكلة إما يبلغنا المسؤولين تليفونيا بما حدث أو بمذكرة تشرح الأمر وإذا لم يحدث ذلك فسنحتاج جميعا أن نشتغل على أنفسنا".

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