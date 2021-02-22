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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منى فاروق تحسم الجدل حول مشاركتها في فيلم «آل هارون»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:06 م
منى فاروق
منى فاروق
دعاء عبد المقصود
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حسمت الفنانة الشابة منى فاروق الجدل الذي أثير على مواقع السوشيال ميديا، حول مشاركتها من عدمه في الفيلم السينمائي الجديد "آل هارون".

وقالت منى فاروق، في تصريحات صحفية إنها بالفعل تشارك في فيلم "آل هارون" للمخرج معتز حسام، وتقدم شخصية جديدة عليها، لكن لا تستطيع الحديث عنها بالتفاصيل.

وأضافت الفنانة الشابة، أن ترشيحها جاء من قبل المخرج والشركة المنتجة، خاصة وان لديهما اقتناع بموهبتها وقدراتها التمثيلية.

من جانبها، رفضت الشركة المنتجة للفيلم التاكيد رسميا على وجود مني فاروق من عدمه ضمن أسرة الفيلم مكتفية بالقول إن الأمر قيد الدراسة، والأهم هو الاحتفال ببدء التصوير، وتوجيه كل الاهتمام نحو إخراج عمل فني يليق بالأسماء اللامعة المتواجدة في الفيلم، وأيضا يليق بشركة الإنتاج التي لم تمنعها خسائر جائحة كورونا، من مواصلة إنتاج أعمال سينمائية.

فيلم «آل هارون» تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، حول تشكيل عصابي، وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

«آل هارون» من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، اخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسني محمود ومن بطولة منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله، ومحمود وحمدي هيكل.

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