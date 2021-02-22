28137 إجمالي إصابات كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات جديدة، فيما تم شفاء 84 حالة، وذلك خلال ثلاثة أيام.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين عن التقرير الوبائي لأيام الخميس والجمعة السبت الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و137 حالة، بينها 1871 وفاة، و22 ألفا و797 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.