أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد شهادة «الإيازا» لللطيران التمثيلي

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (EASA) لجهازي الطيران التمثيلي من طرازي B737- 800 NG وB777-200ER، استمرارا لنجاحات الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة في اتباع المعايير العالمية في صناعة النقل الجوي وتجديد الشهادات والاعتمادات الدولية المتخصصة في مجال تدريب أنشطة الطيران المدني.وشمل تجديد اعتماد جهاز الطيران التمثيلي لطراز B777-200ER إضافة التحديث الخاص بتدريب الطيارين على الـUPRT تماشيا مع احدث التشريعات المحلية والدولية.وأشاد طاقم التفتيش الأوروبي بالحالة الفنية الممتازة لكلا الجهازين.جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تمتلك حاليا 5 أجهزة طيران تمثيلي من طرازات مختلفة لتدريب الطيارين من بينهم أحدث جهاز للطيران التمثيلي لطراز الطائرة إيرباص A320 Neo والتي تعد مصرللطيران أول مشغل لهذا الجهاز في أفريقي.