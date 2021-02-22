رغم التخفيضات ركود في المحلات.. والزبائن: السبب كورونا والبيع أونلاين

تكتظ المحال دومًا بالزبائن في ذلك الوقت من العام، بسبب فترة التخفيضات الشتوية التي تطلقها وزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تزامنا مع الأوكازيون الشتوي والتخفيضات التي تضعها المحلات على واجهتها.إلا أن ذلك العام يبدو غريبًا بعض الشيء، بسبب قلة الإقبال على الأوكازيون الشتوي، ربما لأنه الشتاء الأول بعد ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، لكون العام الماضي سجلت مصر أول حالة إصابة في أواخر الشتاء وتحديدًا شهر فبراير.واتساقًا مع ذلك، أعلن جهاز حماية المستهلك أن هناك حالة من الركود تشهدها محلات الملابس والأحذية، بعد مرور أسبوعين على انطلاق الأوكازيون الشتوي، وتقديم عروض وتخفيضات على بعض المنتجات تصل إلى 70% إلا أن الأوكازيون لم يلق إقبالًا.ومنذ أسبوعين حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة إجراءات على المحال التي تُريد المشاركة في الأوكازيون معلنة انطلاقه لعام 2021، حتى لا يتم بيع الوهم للمواطنين، فهناك ضرورة بالتوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية للحصول على الموافقة، والتزام هذه المحال بسعر السلع المعلنة.فلماذا يحجم المواطنين عن المشاركة هذا العام في الأوكازيون الشتوي؟ وما مدى حالة الركود التي تشهدها محلات الملابس في مصر؟ "الدستور" استطلعت رأي عدد من المحال عن التخفيضات هذا العام إلى جانب عدد من المواطنين معتادي المشاركة في الأوكازيون.رقية أحمد، فتاة جامعية، اعتادت هي وأصدقائها شراء ملابس الشتاء في موسم الأوكازيون للانتفاع بالتخفيضات التي تقبل عليها محال بيع الملابس إلا أن الأمر تغير هذا العام، قالت: "السنة دي مختلفة في كل حاجة بسبب فيروس كورونا، مضيفة السنة اللي فاتت في شهر فبراير مكنش فيه كورونا في مصر وبدأت تظهر والناس تاخد إجراءاتها متأخر كنا اشترينا ما نحتاجه في الأوكازيون، لكن السنة دي الوضع مختلف فيروس كورونا موجود ومستمر والخوف من الازدحام داخل المحلات".و لجأت رقية هي واصدقائها إلى الشراء الأون لاين، لكونه يتبع الأوكازيون الشتوي أيضًا لكنه حسبما ترى آمن وليس فيه خطورة: "فيه صفحات كتير نزلت عرضو وتخفيضات بمناسبة الشتاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، كمان البراندات ليها مواقع ممكن الشراء منها تجنيًا للزحمة".و ذلك ما كان يتخوف منه عبدالرحمن عاطف، 20 عامًا، الذي يعمل في إحدى محال الملابس بمنطقة المنيب بالجيزة، والذي لم ير ذلك الركود في الإقبال على الأوكازيون الشتوي منذ سنوات، حيث يعمل في محال الملابس وهو في الخامسة عشر من عمره.و قال: "دي أول مرة يحصل الركود ده منذ عام 2016 وقت تعويم الجنيه، حاليًا مفيش أي إقبال من الناس بالرغم من انخفاض الأسعار من 50 - 70 % ودي نسبة مش قليلة، لكن فيه تخوف شديد من الازدحام داخل المحلات والعدوى من فيروس كورونا".أوضح: "عندنا خط أونلاين شغال بشكل كبير عن البيع في المحل، بنستغل فيه صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، ونطلع أوردرات الأونلاين لكن مشاكله كتير، لأن الزبائن بيرجعوا القطع وممكن تطلب أوردر ومحدش يجي يستلمه وهكذا".لم يختلف الأمر لدى دينا فرج، 29 عامًا، والتي اعتادت على شراء ملابس أطفالها في موسم تخفيضات الشتاء إلا أن هذا العام خشيت عليهم من العدوى أو التعرض للزحام داخل محلات بيع الملابس، مهما اتخذت من إجراءات احترازية، وقالت العيد اللي فات اشتريت ليهم ملابس بعد انتهاء العيد بسبب الخوف من الزحمة وأن ممكن حد فيهم يتعدي، والسنة دي هاشتري بعد موسم الأوكازيون خوفًا من الزحمة، لكن الأسعار بعد مواسم التخفيضات تكون مرتفعة للغاية".و أضافت دينا: "السنة دي كل شيء متغير التعليم والعلاج والخروج والأوكازيون مش هيكون استثناء من كل التغييرات دي، لكن نأمل أن الوضع يتحسن العيد القادم بسبب أن الأطفال يفرحون بشدة بشراء الملابس مع حلول عيد الفطر المبارك".يذكر أن الصادرات المصرية تراجعت خلال عام 2020 بنسبة 1% لتسجل 25 مليار و295 مليون دولار، مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12%، لتصل 63 مليار و587 مليون دولار، مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.