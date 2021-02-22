وزيرة التضامن: رفعنا شعار «الانتقال للإنتاج» للعمل على استقرار الأسر

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لجهودها وجهود الجمعيات الأهلية في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لم يحدث منذ 50 عامًا في بورسعيد.وأضاف الغضبان، أن محافظة بورسعيد أعلنت كأول محافظة خالية من العشوائيات في عام 2018، مشيرا إلى ان الجمعيات الأهلية وعلى رأسها جمعية "مشكاة نور" لعبت دورا كبيرا في تغيير السلوك العشوائي لبعض المناطق العشوائية وتحويله لسلوك نمطي، كما كان له أثر إيجابي على المواطنين والأسر.ومن جهتها، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر لمحافظ بورسعيد، مبدية سعادتها للتعاون مع المحافظين من أجل تحقيق النجاح والإنجاز.وأضافت، أن الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من موقع عن أهمية التغير المجتمعي، موجهة الشكر للجمعيات الأهلية في بورسعيد على جهودها في المحافظة.وأوضحت القباج، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 التي صدرت مؤخرا تحمل آمال وطموحات عديدة للجمعيات الأهلية التي عليها أن تبرز الإنجازات والحقوق التي تكفلها الدولة لكل فئات المجتمع، مطالبة الجمعيات الأهلية بمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب علي التحديات التي تواجه المحافظة.وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ترفع شعارا خلال الفترة المقبلة بعنوان "الانتقال إلى الإنتاج"، مشددة على أن الدعم النقدي يساعد الأسر، لكن العمل والإنتاج سيؤدي إلى استقرارها.