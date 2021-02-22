بدء استقبال الطلاب للتسكين بالمدن الجامعية بالغربية غدا

اعلن الأستاذ الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، عن بدء استقبال الطلاب للتسكين للمدن الجامعية اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 23 فبراير.وأكد نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، على ضرورة التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة المدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا الى أنه في حالة عدم التزام الطلاب بهذا الإجراءات يتم فصلهم من المدن الجامعية.