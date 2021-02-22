تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تردد قناة مكسبي سبورت على النايل سات

تردد قناه مكسبي سبورت

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 11411.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: أفقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.

6 - الجودة: HD.



كما يمكنكم ايضا الاستمتاع بالمشاهده المبارة بين الأهلي وسيمبا عبر قنوات beIN SPORTS HD 7



1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - التردد: 12467.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: أفقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.

6 - الجودة: HD.



1 - القمر الصناعي: يوتل سات.

2 - التردد: 11054.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: أفقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 23.

6 - الجودة: HD.





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1 - القمر الصناعي: سهيل سات.

2 - التردد: 11585.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: عمودي (V).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 23.

6 - الجودة: HD. 1 - القمر الصناعي: سهيل سات.2 - التردد: 11585.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: عمودي (V).5 - معدل تصحيح الخطأ: 23.6 - الجودة: HD.

بعد تردد الأنباء عن إذاعة مبارة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر قناة مكسبي سبورت.. تساءل الكثير عبر محركات البحث عن حقيقه هذا الأمر من عدمه فهناك شريحة كبيرة من مشجي النادي الاهلي وبعض النوادي الأخرى في متابعه تلك المباريات الهامه نظرا لدفع اشتراكات لمعرفة مشاهده تلك القنوات او الذهاب الي الكفيهات العامه والخاصة لمتابعه المباريات ودفع مبالغ باهظة.وتعتبر قناة مكسبي سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية على الساحة اليوم، فهي تتمتع بعدد كبير من الجمهور من جميع أنحاء الوطن العربي وخصوصًا من جمهورية مصر العربية، وتعتبر القناة المفتوحة الناقلة لمباراة "الأهلي المصري وسيمبا التنزاني" في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المنتظر أن تنعقد في يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 فبراير.وكان الأهلي اختتم مرانه الثاني اليوم على ملعب جيمخانا في تنزانيا، من خلال تقسيمة قوية شهدت تركيز المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ مجموعة من التعليمات والجمل الفنية المحددة، حيث خاض لاعبيين تقسيمة قوية بطول الملعب، استمرت 30 دقيقة، قام المدير الفني خلالها بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، كما يستعد لخوض مباراة مهمة أمام فريق سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ومن المقرر أن تقام المباراة في 3 عصرا غدا الثلاثاء الموافق 23-2-2021.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 12436.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: أفقي (H).5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.6 - الجودة: HD.