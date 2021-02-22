تشييع جثمان مريض السمنة المفرطة بالمحلة

شيع أهالي ومواطني مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الشاب "محمود العشري" مصاب ومريض السمنة المفرطة في جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بمنطقة الششتاوي ظهر اليوم حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة.وكان الشاب"العشري" لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تدهور صحته، حيث أجرى فحوصات بمستشفى قصر العيني، ولكن تدهورت حالته خلال الـ14 يوما الماضية، وتوفى في منزله.وكانت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت منتصف شهر أغسطس 2020 استغاثة "محمود" لعلاجه.ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج المواطن الشاب صاحب مرض السمنة المفرطة، بنقله بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية، سعيا في علاجه بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة.