«تعليم بورسعيد» تبحث الاستعداد لتدريبات العملي لطلاب كلية التربية

بحث نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم مع الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية جامعة بورسعيد الاستعدادات والإجراءات لتنفيذ تدريبات التربية العملية لطلاب الكلية وذلك بحضور ا.د. إبراهيم رفعت وكيل الكلية.وأكد وكيل الوزارة أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ التدريبات العملية لطلاب كلية التربية جامعة بورسعيد وتوزيعهم بالمدارس الحكومية عقب إستئناف الدراسة يوم 7 مارس القادم.وأضاف باهى أن التدريبات العملية تهدف إلى تهيئة الطالب المعلم على الإنخراط فى المناخ المدرسى الذى سينضم إليه ويمارس فيه مهنته التدريسية بكل أبعادها، وتفاعلاته مع البيئة المحلية، كما يتم إطلاعه على المتغيرات التى تفرض سيطرتها على مسار العملية التعليمية.ومن جانبه قال عميد الكلية أن التربيـة العمليـة هى تلك البرامج التى تعدها كليات التربية للطلاب الذين يدرسون بها تمهيدًا لممارستهم مهنة التدريس عقب تخرجهم، وفيها يتم تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات والقيم والإتجاهات اللازمة له فى أدائه كمعلم مستقبلى.وأشار سالم إلى أن التدريبات العملية تعد المجال الحقيقى الذى يكشف عن مدى وعى ومعرفة وممارسة الطلاب المعلمين للإستراتيجيات التعليمية المختلفة التى يتعلمها الطلاب المعلمون نظريا بكلية التربية منوها إلى أن الطلاب المعلمين عادة ما يحتفظون بخبرات التربية العملية فى أعقاب تخرجهم وأن هذه الخبرات تؤثر فى سلك المعلم المستقبلى فى غرفة الصف الدراسية.