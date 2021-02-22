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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 في حادث تصادم بطريق بورسعيد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:45 م
حادث
حادث
بورسعيد:شيماء رشاد
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أصيب 16 فردا بينهم 11 من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق بورسعيد.

حيث وصل مستشفى السلام 11 مصابا نتيجة انقلاب ميكروباص على مفارق بحر البقر: عبدالرحمن عبد النبي 9 سنوات، أحمد عبد النبي الغول 7 سنوات، محمد أحمد الأفندي 9 سنوات
محمد محمد فريد 1 سنة، أحمد محمد فريد 3 سنوات، محمود محمد فريد 4 سنوات، إيناس محمد فريد 12 سنوات، محمود عرفات حسن 55 سنة، إسراء عبد الله الافندي 4 سنوات، ايه عبد الرحمن محمد 12 سنوات.

كما استقبلت مشرحة مستشفى السلام جثة محمد فريد السيد جثة هامدة.

كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى التضامن، وهم: نسمه محمد فريد 5سنوات، محمد إسلام الافندي 10 سنوات، سيف إسلام محمد 8 سنوات، لوجي أحمد عبد النبي 4 سنوات، فاطمة محمد الافندي 40 سنة، وجميع المصابين اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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