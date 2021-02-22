بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 في حادث تصادم بطريق بورسعيد

أصيب 16 فردا بينهم 11 من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق بورسعيد.حيث وصل مستشفى السلام 11 مصابا نتيجة انقلاب ميكروباص على مفارق بحر البقر: عبدالرحمن عبد النبي 9 سنوات، أحمد عبد النبي الغول 7 سنوات، محمد أحمد الأفندي 9 سنواتمحمد محمد فريد 1 سنة، أحمد محمد فريد 3 سنوات، محمود محمد فريد 4 سنوات، إيناس محمد فريد 12 سنوات، محمود عرفات حسن 55 سنة، إسراء عبد الله الافندي 4 سنوات، ايه عبد الرحمن محمد 12 سنوات.كما استقبلت مشرحة مستشفى السلام جثة محمد فريد السيد جثة هامدة.كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى التضامن، وهم: نسمه محمد فريد 5سنوات، محمد إسلام الافندي 10 سنوات، سيف إسلام محمد 8 سنوات، لوجي أحمد عبد النبي 4 سنوات، فاطمة محمد الافندي 40 سنة، وجميع المصابين اشتباه ما بعد الارتجاج.تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.