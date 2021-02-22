التعديلات الجديدة على مبادرة «دعم السياحة»

أدخل البنك المركزي، عدة تعديلات على مبادرات دعم السياحة، خلال الفترة الأخيرة.ورصدت «الدستور» أهم نقاط التعديلات التي تمت، التي تمثلت في:- إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه على شرائح تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية، ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.- لا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل 400 مليون جنيه للعميل الواحد، وتضمن الشركة نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40%.- وتسري مبادرة الإحلال والتجديد على تمويل عمليات إحلال، وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.- عدم استخدام التسهيلات الممنوحة في سداد تسهيلات اخرى قائمة.- عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل على البنوك سابقا بالاستفادة من المبادرة.- تعديل البند(4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، وإلغاء البند ( 5 ) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة ( 3 مليار جنيه)، واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.- تعديل البند (13) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليار جنيه)، بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020، ليصبح السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة(3 مليار جنيه)، بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.