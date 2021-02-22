اليوم.. مطار القاهرة يستقبل ثالث شحنات لقاح كورونا الصيني

تستقبل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، الشحنة الثالثة من لقاح كورونا قادمة من الصين عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدا لتوزيعها على المستشفيات ومراكز اللقاح المتخصصة.ومن المقرر أن تصل الشحنة الثالثة على متن إحدى الشركات الإماراتية القادمة من الصين عبر دبي، حيث سيكون في استقبالها بالمطار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.من جانبها، أعلنت السلطات المختصة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، استعدادا لاستقبال الشحنة الثالثة من اللقاح، حيث سيتم تخزينها بقرية البضائع بالمطار بمخازن المواد الخطرة والهامة.