«أبو العزائم»: مشكلة العشيرة المحمدية تم حلها باختيار زكي الدين شيخا

قال الدكتور علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية عضو المجلس الأعلى للصوفية، إن مشكلة الطريقة المحمدية وجماعة العشيرة تم حلها من قبل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وتم اختيار الشيخ زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم شيخاَ للطريقة.وأوضح شيخ الطريقة العزمية في تصريحات لـ " الدستور"، أن الرافض لقرار المجلس الأعلى للصوفية باختيار الشيخ زكي الدين جمال الدين، شيخا للطريقة المحمدية عليه الذهاب إلى القضاء، لأن الطرق الصوفية لا يمكنها التراجع عن هذا القرار الذي تم اتخاذه حفاظًا على مصلحة الطريقة المحمدية الشاذلية التي ينتشر أتباعها ومريديها في كل أنحاء مصر.وتابع "أبوالعزائم" قائلا"أن المجلس الأعلى للصوفية لايتخذ قرارات بشكل فردي، بل أن القرار صادر بموافقة جميع أعضاء المجلس الأعلى للطرق فلذلك وجب على الجميع الالتزام بقرارات المجلس ومشيخة الطرق".