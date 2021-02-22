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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التشغيل التجريبي للتدريب الإلكتروني بـ «مياه الدقهلية»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:41 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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شهد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، بدء التشغيل التجريبي لنظام التدريب الإلكتروني بعدد من مناطق الشركة، وذلك من خلال ربط قاعات مراكز التدريب بكلًا من مناطق ميت غمر، والمنزلة، وشربين، بقاعات مركز التدريب الإقليمي بديوان عام الشركة، تمهيدًا لافتتاح المنظومة قريبًا وزيادة قاعات بمناطق أخرى.

و أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، على اهتمامه، ودعمه المستمر لمنظومة التدريب الإلكتروني، لحرصه الشديد على تطوير العنصر البشري داخل الشركة، وخارجها من غير العاملين، ومن خلال تفعيل تلك المنظومة التي ستوفر الوقت، والجهد على العاملين بالمناطق البعيدة، أثناء تلقيهم التدريب.

و يأتي ذلك التطوير في إطار تنفيذ رؤية، وسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتوسع في التدريب الإلكتروني، والميداني للعاملين بمختلف المناطق، ويذكر أن التدريب الإلكتروني، قد تم تفعيله بالشركة منذ فترة، ولكن من خلال مركز التدريب الإقليمي فقط، وبذلك ستكون الشركة، صاحبة أول منظومة تدريب إلكتروني على مستوى الشركات التابعة، تربط بين القاعات التدريبية بمختلف مناطقها.

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