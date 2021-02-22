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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 حالات اختناق في حريق منزل بالقليوبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:40 م
حريق
حريق
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية كفر مروان التابعة لمركز كفر شكر بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن تلفيات بمحتويات المنزل وإصابة 6 مواطنين بحالات ختناق خلال عمليات الإطفاء.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث والإستعلام عن حالة المصابين بالإختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العميد انور حشيش مأمور مركز كفرشكر بنشوب حريق بمنزل بقرية كفر مروان دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث المركز وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

تبين من المعاينة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بالمنزل ملك المواطن "الشحات. ع" وأنه تسبب في 6 حالات اختناق بين المواطنين وأسفر عن بعض التلفيات بالمنزل ومحتوياته، حيث جري إسعاف المصابين في مكان الحادث وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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