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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سلخانة لذبح العجول المريضة والتحفظ على ذبيحة كاملة بالبحيرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:39 م
هشام آمنة
هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمرور الدوري على الأسواق، والمجازر، والمخابز للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات واللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وأنها مذبوحة داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والمرور على المحلات والمصانع والتأكد من صلاحية المعروض به من المنتجات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشنت إدارة تموين حوش عيسى حمله تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط سلخانة خاصه بقرية الكوم الأخضر تقوم بذبح العجول المريضة لغرض بيعها لأصحاب محلات الجزارة لبيعها للمواطنين، وتم التحفظ على ذبيحة كاملة بقري عجل بقري صغير غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كبده غير صالحة للاستهلاك الادمي وبها مرض الصفرا، وضبط محل يقوم ببيع مياه غازيه منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط محل بقاله يقوم ببيع السجائر أزيد من السعر المقرر، وضبط 2 محل جزارة يعرضا اللحوم مكشوفة ومعرضة للمكروبات، وضبط محل مبيدات يقوم بعرضه للبيع مبيدات بدون فواتير، وضبط ورشه تقوم باستخدام أسطوانة غاز في محل تجاري، وضبط 5 محلات سوبرماركت لعدم الإعلان عن الأسعار

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