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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب وزير التعليم يفتتح المدرسة الدولية للغات في كفر الشيخ

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:39 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم يفتتح المدرسة الدولية للغات
عمرو الشامي
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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام،اليوم الاثنين، المدرسة الدولية الحكومية، وقاموا بجولة خلالها وتفقدوا تجهيزات المدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة.

و قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اللجنة التي تفقدت المدرسة اعتمدتها، وسيتم الإعلان عن التقدم لها أول شهر مارس المقبل، لتبدـأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل،لتكون أول مدرسة حكومية بكفر الشيخ، تتمتع بمزيد من الأنشطة التعليمية والثقافي، مضيفا أن المدرسة ستكون مميزة في كل شيء بما في ذلك معلميها وأنه سيجري الاستعانة بخبرات تعليمية متميزة.
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وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا أن بها 43 فصلًا، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.


وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهًا الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهودًا للانتهاء من الأعمال بها، مؤكدًا أن المدرسة متاحة لكل أبناء المحافظة، من كافة المراكز وتم إنشائها لتكون افضل من أي مدارس بالمحافظات الأخرى.

ومن جانبه قال نائب وزير التربية والتعليم، أنه سعيد بما شاهده من تجهيزات للمدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ، فتم تجهيزها على أعلى مستوي، مضيفا أنه سيقوم بعرض إفتاح تشغيل المدرسة على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لاعتماد المدرسة وبدء العمل فيها بأسرع وقت.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد استقبل اليوم الاثنين، الدكتور رضا حجاز، نائب وزير التربية والتعليم، لافتتاح المدرسة الدولية الحكومية، ومبنى الابداع والابتكار والموهوبين وتفقد منفذ الوحدة المنتجة بمدرسة الوحدة العربية، بالاضافة الي تفقد المسرح المدرسي بغرب مدينة كفرالشيخ.

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