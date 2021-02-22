«التضامن»: الوزارة ترفع شعار الانتقال إلى الإنتاج الفترة المقبلة

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن الوزارة ترفع شعار الانتقال إلى الإنتاج الفترة المقبلة.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، إلى أنه سيجرى تحفيز كل مواطن مصري، للعمل والإنتاج لكي ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه وبلده بالكامل.وأكدت الوزيرة أن مصر في موقف يدفعنا للدفاع عن الوطن بإبراز إنجازاتها في كل المجالات من خلال تنظيمها وحوكمتها وإبرازها للإعلام، مضيفة أن نصيب جهود وإنجازات المجتمع المدني كان ضئيلا، في الإعلام الفترة الماضية، وسنقف بجانبهم ونعمل سويًا لإبراز ذلك خلال الفترة المقبلة بالإعلام".