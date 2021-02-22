تحرير 124 محضرا لعدم ارتداء الكمامة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات.وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام أنه تم اليوم، تحرير 124 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بينما تم فض سرادق لتجمع لمخالفته القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، وتم إغلاق 10 ما بين محال تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررةوطالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.