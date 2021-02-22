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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة قناة السويس ووكالة الفضاء المصرية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:38 م
تعاون مشترك بين جامعة
تعاون مشترك بين جامعة قناة السويس ووكالة الفضاء المصرية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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وقعت جامعة قناه السويس ووكالة الفضاء المصرية، بروتوكول تعاون مشترك بحضور الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

و وقع البروتوكول كلًا من الدكتور محمود فؤاد عميد، كلية الهندسة، والدكتور محمد إبراهيم، مدير مشروع معمل الأقمار الصناعية للجامعات المصرية، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الهندسة جامعة قناة السويس ووكالة الفضاء المصرية، بحضور المهندس وسيم عيسى، نائب مدير مشروع معمل الأقمار الصناعية للجامعات المصرية، والدكتور أحمد سالم، منسق المشروع بالجامعة.

من جهته أعرب رئيس جامعة القناة، عن تقديره الكامل لمشاركة الجامعة بمشروع إنشاء معامل للأقمار الصناعية التعليمية "Space I- Lab" مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، موضحا أهمية مواكبة التطورات العلمية، وملاحقة ركب التقدم التكنولوجي الذى تشهده مصر مؤخرا في جميع المجالات.

وتابع "زكي" أنه يتم تنفيذ المشروع بكليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية مشيرا إلى إنه من المنتظر الانضمام في نظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت، من خلال بوابة تعليمية تابعة لوكالة الفضاء المصرية لتوحيد نظام المعرفة الفضائية بمصر.

ومن ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن المشروع تشارك به 31 كلية للهندسة والعلوم من 25 جامعة مصرية، بهدف إنشاء 35 معملا للأقمار الصناعية التعليمية بكليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية.

كما يهدف المشروع إلى منح الطلاب والمهندسين حديثي التخرج تدريبا عمليا في مجال الفضاء، مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسة لتصميم النظم الإلكترونية والنظم الميكانيكية والبرمجيات المرتبطة بهما، بالإضافة إلى عمليات هندسة النظم ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام.

ومن جانبه أكد عميد كلية الهندسة بجامعة القناة، أن مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية سيوفر منهج نظري وعملي متكامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، يشمل التمارين والمحاضرات الملحقة بالمعمل لمنح الطلاب الخبرة العملية في اختبار وتشغيل الأقمار الصناعية.

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