رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محطات الصرف ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:36 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوي
طباعة
تنفذ مصلحة الميكانيكا والكهرباء، خطة قومية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لإنشاء وتطوير محطات الصرف فى جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف، بالإضافة إلى الحماية من أخطار السيول مع بداية موسم الشتاء حاليا.

وتفقد المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، الإثنين، عدد من محطات الصرف ومنها محطة ترعة الطلمبات، للاطمئنان على الحالة الفنية للوحدات وموقف العمرات الجارية في سبيل الاستعداد لتوفير المياه اللازمة لري الأراضى الزراعية وموسم الأمطار والسيول حاليا.

وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري على ضرورة رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى، وتخفيض مناسيب الترع والمصارف، لمواجهة أية ازدحامات فى المصارف والمحطات خلال فترة الأمطار، بالإضافة إلى أهمية انتظام العمل لمواجهة موسم الاحتياجات وموسم الزراعات الحالى، وتوفير المياه اللازمة للزراعات المختلفة.

وتشهد عدة محافظات سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء والقاهرة وشمال الصعيد، بداية من اليوم.

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية