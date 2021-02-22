محطات الصرف ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

تنفذ مصلحة الميكانيكا والكهرباء، خطة قومية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لإنشاء وتطوير محطات الصرف فى جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف، بالإضافة إلى الحماية من أخطار السيول مع بداية موسم الشتاء حاليا.وتفقد المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، الإثنين، عدد من محطات الصرف ومنها محطة ترعة الطلمبات، للاطمئنان على الحالة الفنية للوحدات وموقف العمرات الجارية في سبيل الاستعداد لتوفير المياه اللازمة لري الأراضى الزراعية وموسم الأمطار والسيول حاليا.وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري على ضرورة رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى، وتخفيض مناسيب الترع والمصارف، لمواجهة أية ازدحامات فى المصارف والمحطات خلال فترة الأمطار، بالإضافة إلى أهمية انتظام العمل لمواجهة موسم الاحتياجات وموسم الزراعات الحالى، وتوفير المياه اللازمة للزراعات المختلفة.وتشهد عدة محافظات سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء والقاهرة وشمال الصعيد، بداية من اليوم.