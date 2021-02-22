سفير مصر بتنزانيا: نثق في قدرة الأهلي على تحقيق الفوز في مباراة سيمبا بـ"أبطال أفريقيا"

قال السفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا إن مباراة الأهلي أمام فريق سيمبا، تحظى بشعبية كبيرة، وسيكون هناك تغطية إعلامية واسعة لها، معربا عن ثقته في قدرة النادي الأهلي على تحقيق الفوز.ويلتقي فريق الأهلي، نظيره سيمبا التنزاني، غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.وأضاف أبو الوفا - في تصريح للموقع الرسمي للنادي الأهلي - "نادي سيمبا التنزاني يعول إعلاميا وجماهيريا على هذه المواجهة، من خلال تصريحات مسؤوليه، ومن المتوقع أن يصل الحضور الجماهيري إلى 30 ألف متفرج يوم المباراة".وتابع: "الأهلي يتمتع بشعبية كبيرة في تنزانيا، وكل جماهير فريقي يانج أفريكانز وسيمبا كانوا من أكثر الداعمين له في كأس العالم للأندية باعتباره ممثل أفريقيا، وأحد أهم الأندية داخل القارة".وأعرب السفير المصري عن سعادته بوجود النادي الأهلي في تنزانيا؛ باعتباره، والرياضة المصرية بشكل عام، أحد أهم أواصر العلاقة المميزة بين مصر وإفريقيا.وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا مع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الأهلي، وكذلك سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، حتى قبل وصول الفريق إلى دار السلام؛ لتسهيل كافة ترتيبات المباراة، واستقبال وانتقالات البعثة.