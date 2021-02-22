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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد سرحان يكشف تفاصيل شخصيته في «المداح»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:33 م
النجم خالد سرحان
النجم خالد سرحان
حسين الجندي
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يعيش النجم خالد سرحان حالة من النشاط الفنى المكثف فى الوقت الجارى، لاشتراكه فى أكثر من عمل درامى، منهم مسلسل «المداح » للنجم حماده هلال، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية فى المارثون الرمضانى المقبل.

كشف سرحان في تصريحات صحفية اليوم الاثنين بأنه في مسلسل «المداح» يجسد شخصية تدعى «حسن ابن الشيخ سلام»، وهو شقيق «صابر ابن الشيخ سلام »، والذى يجسد هذه الشخصية النجم حمادة هلال، ووالده «الشيخ سلام» والذي يجسد هذه الشخصية الفنان القدير أحمد بدير، ووالدته الفنانة القديرة حنان سليمان، مضيفًا، بأنة بدأ تصوير أولى مشاهدة فى العمل والتى جمعتة مع النجم حمادة هلال وآخرين.

واستكمل سرحان، بأن صناع العمل قاموا بوضع جدول زمنى، بزيادة معدل أيام التصوير داخل البلاتو بكثافة بالغة، لتسليم جزء كبير من عدد حلقات العمل الأولى للجهة المنتجة، فى أقرب وقت ممكن للحاق بالسباق الرمضانى المقبل.

وقال سرحان، إن العمل به تحديات كثيرة كون أحداثة كثيفة وسريعة ولا يوجد بة مشهدًا سهلًا وغيرها، حيث يقدم صناع العمل وجبة فنية دسمة للمشاهد تجعلة فى حالة من الإثارة والتشويق، طوال حلقات المسلسل، وهو ما يسعى إلية صناع ونجوم العمل بتقديم سياق درامى بطابع غنى من الأحداث.

وأوضح سرحان، أن أحداث مسلسل «المداح» تدور حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

جدير بالذكر بأن مسلسل «المداح» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، النجم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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