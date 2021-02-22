رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربى يستقبل ممثلي الشركات العالمية بـ«IDEX 2021»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:33 م
وزير الإنتاج الحربى
وزير الإنتاج الحربى
إيمان ماهر
طباعة
استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مشاركته بفعاليات "IDEX 2021" أبو ظبى، ممثلي عددا من الشركات المشاركة بمعرض "IDEX 2021" المقام بالإمارات، خلال الفترة من 21-25 فبراير.

كما زار الوزير جناح شركة تاليس، والتقى مع باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض.

وتمثلت اللقاءات في قيام ممثلي شركة "ED PRO" الصربية بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى، حيث قام ممثلوا الشركة الصربية باستعراض إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها من (الذخائر والمحركات) وغيرها من المنتجات العسكرية ومشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة.

وأشاد "مرسي" بما شاهده من منتجات حربية للشركة الصربية مواكبة لأحدث التكنولوجيات المستخدمة حول العالم، كما أشار إلى العلاقات التاريخية القوية بين الشركات الصربية وشركات الإنتاج الحربى، حيث تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف مجالات التصنيع العسكري وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

كما استقبل "وزير الدولة للإنتاج الحربى" وفد شركة "هيونداى الكورية" التي تعمل في صناعة المدرعات واطلع على معروضات الشركة من المعدات العسكرية.

وأعرب خلال اللقاء عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركة لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك قامت شركة "أكس كلابر" بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى وأطلع مرسي والوفد المرافق على منتجات هذه الشركة العاملة في مجال محركات المدرعات، كما دعا ممثلو الشركة لزيارة شركات وزارة الإنتاج الحربى للإطلاع عن كثب على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بالشركات وتحديد أوجه للتعاون على أرض الواقع.

كما التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بوفد من البحرين لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي ختام فاعليات اليوم الثاني بالمعرض قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة جناح شركة تاليس الفرنسية، والتقى بباتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس، حيث قام مرسي في بداية اللقاء بإجراء عرض تقديمى عن شركات ووحدات الإنتاج الحربى وكذلك الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية المتوفرة بتلك الشركات.

وأشاد مرسي بقوة العلاقات التي تجمع بين الطرفين وضرورة العمل على تعزيزها، وعن فخره بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية للشركات الفرنسية المشاركة في المعرض، والتي تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى الإطلاع عليها عن كثب من خلال إيفاد وفود من الأطقم الفنية والمتخصصين بشركات الإنتاج الحربي لنقل التكنولوجيات الحديثة إلى مصر وتحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

من جانبه أشاد باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية.

كما أعرب باتريس كين عن تطلعه لزيادة التعاون بين شركة تاليس، وشركات وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من أجنحة الشركات الأخرى المشاركة بالمعرض للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال أنظمة التسليح، ووجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته في مصر نهاية هذا العام.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية