وزير الإنتاج الحربى يستقبل ممثلي الشركات العالمية بـ«IDEX 2021»

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مشاركته بفعاليات "IDEX 2021" أبو ظبى، ممثلي عددا من الشركات المشاركة بمعرض "IDEX 2021" المقام بالإمارات، خلال الفترة من 21-25 فبراير.كما زار الوزير جناح شركة تاليس، والتقى مع باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض.وتمثلت اللقاءات في قيام ممثلي شركة "ED PRO" الصربية بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى، حيث قام ممثلوا الشركة الصربية باستعراض إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها من (الذخائر والمحركات) وغيرها من المنتجات العسكرية ومشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة.وأشاد "مرسي" بما شاهده من منتجات حربية للشركة الصربية مواكبة لأحدث التكنولوجيات المستخدمة حول العالم، كما أشار إلى العلاقات التاريخية القوية بين الشركات الصربية وشركات الإنتاج الحربى، حيث تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف مجالات التصنيع العسكري وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.كما استقبل "وزير الدولة للإنتاج الحربى" وفد شركة "هيونداى الكورية" التي تعمل في صناعة المدرعات واطلع على معروضات الشركة من المعدات العسكرية.وأعرب خلال اللقاء عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركة لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.عقب ذلك قامت شركة "أكس كلابر" بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى وأطلع مرسي والوفد المرافق على منتجات هذه الشركة العاملة في مجال محركات المدرعات، كما دعا ممثلو الشركة لزيارة شركات وزارة الإنتاج الحربى للإطلاع عن كثب على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بالشركات وتحديد أوجه للتعاون على أرض الواقع.كما التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بوفد من البحرين لبحث سبل التعاون المشترك.وفي ختام فاعليات اليوم الثاني بالمعرض قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة جناح شركة تاليس الفرنسية، والتقى بباتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس، حيث قام مرسي في بداية اللقاء بإجراء عرض تقديمى عن شركات ووحدات الإنتاج الحربى وكذلك الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية المتوفرة بتلك الشركات.وأشاد مرسي بقوة العلاقات التي تجمع بين الطرفين وضرورة العمل على تعزيزها، وعن فخره بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية للشركات الفرنسية المشاركة في المعرض، والتي تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى الإطلاع عليها عن كثب من خلال إيفاد وفود من الأطقم الفنية والمتخصصين بشركات الإنتاج الحربي لنقل التكنولوجيات الحديثة إلى مصر وتحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.من جانبه أشاد باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية.كما أعرب باتريس كين عن تطلعه لزيادة التعاون بين شركة تاليس، وشركات وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من أجنحة الشركات الأخرى المشاركة بالمعرض للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال أنظمة التسليح، ووجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته في مصر نهاية هذا العام.