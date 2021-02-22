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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: الاقتصاد سيستعيد عافيته.. ولا بد من العمل ضمن الإمكانات المتاحة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:32 م
ميشال عون
ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن اقتصاد بلاده سيستعيد عافيته، الأمر الذي يقتضي من المؤسسات اللبنانية الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي المرتقبة، لا سيما ما يتطلب تشجيع الاستثمارات.

واستعرض الرئيس اللبناني - خلال استقباله وفدا من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) - الظروف التي مر بها لبنان وانعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية وزادت من خسائر الدولة والتراجع في إيرادتها على نحو أدى إلى ارتفاع العجز، فضلا عن الظروف الصحية التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعيات أزمة النزوح السوري التي طالت مختلف القطاعات اللبنانية.

وحث "عون" أعضاء الوفد على العمل ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن الاقتصاد اللبناني سوف يستعيد عافيته وعند ذلك تكون المؤسسة جاهزة للتفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي لاسيما منها تشجيع الاستثمارات التي تدخل في صلب مهام المؤسسة.

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