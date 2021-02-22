«كورونا» ليس الأول.. رحلة تحور الفيروسات عبر التاريخ حتى الاختفاء

الإنفلونزا الإسبانية

الطاعون

الكوليرا

نوبات من الهلع والخوف أصبحت ملازمة للعالم مع تسجيل كل حالة إصابة جديدة بتحور جديد من فيروس كورونا، حيث تحور الفيروس عشرات المرات منذ انتقاله من مدينة وهان الصينية -مركز انتشار الفيروس في العالم، ووصل عدد تحوراته حسب علماء حتى ديسمبر الماضي 23 تحورًا، شهدت اختلافًا في التركيب البروتيني للفيروس كما اختلفت أعراضه وشدتها.وقال عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة بشأن ظهور حالات كورونا المتحورة فى مصر من عدمه خلال الفترة الراهنة، قال: «بالشكل الحالى هيحدث هيحدث، لأن التحور هيحصل هيحصل في الفيروس وحدث ذلك في جنوب إفريقيا، وبرتوكولات العلاج ليست ضد الفيروس، وحتى الآن لم يظهر دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد».ولكن فيروس كورونا ليس الوباء الوحيد الذي تحور وأصاب بموجاته البشرية، بل تحورت الكثير من الفيروسات التي انتشرت في العالم القديم وأصابت المواطنين بأكثر من موجة.«الدستور» رصدت أبرز الأوبئة التي أصابت البشرية وعدد الموجات التي انتشرت من خلالها وكيف تغيرت أعراضها بتحول الفيروس.قبل 100 عام انتشرت الإنفلونزا الإسبانية في العالم وراح ضحيتها نحو 50 مليون شخص، وانتشرت على 3 موجات، بدأت في عام 1918 في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تفشى في أوروبا قبل أن يمتد إلى العالم كله. وقدّر معدّل الوفيات بـ2.5% (وفق المراكز الأمريكية).وانتشرت الموجة الثانية من الفيروس في أواخر أغسطسمن نفس العام، وكانت أكثر شراسة من الأولى، وتسببت في تسجيل أغلب حالات الوفاة البالغ عددها 50 مليونًا في الأسابيع الثلاثة عشر بين منتصف سبتمبر 1918 ومنتصف ديسمبر.أما الموجة الثالثة والأخيرة فقد وقعت في الأشهر الأولى من عام 1919 واستمرت حتى الربيع، وكانت أقل شدة من الموجة الثانية.واختلفت أعراض الإنفلونزا الإسبانية حسب موجاتها، فأبرز أعراضها في الموجة الأولى هي الحمى، والالتهاب الرئوي في الموجة الثانية، وأعراض خفيفة جدًا في الموجة الثالثة.انتشر الطاعون على مدى عصور كثيرة ومختلفة حسب روايات المؤرخين، ففي العام ١٣٠٠ ميلادي، ظهرت اول موجة من جائحة الطاعون والتي اودت بحياة الملايين مما لا يمكن تقديره نظرا لعدم تقدم دراسة الامراض المعدية في هذا الوقت.وعاصرت البشرية الطاعون على ثلاثة موجات في فترات متباعدة خلال 500 عام، وكل موجة بأعراض مختلفة، فموجات الطاعون الأولى كان يميزها الحمى، والثانية علامتها النزيف، أما الثالثة الالتهاب الرئوي، رغم أن الثلاث موجات لنفس المرض.انتشرت الكوليرا في عصور وأزمنة مختلفة سردها المؤرخين في عدة عصور، ولكن أغلب الآراء اتجهت إلى ظهورها عام 1543 بالقارة الهندية عند مناطق الهند وبنغلادش حاليًا، وعلى مر التاريخ، وخلال عام 1817، كان العالم على موعد مع واحدة من أسوأ موجات الكوليرا، حيث سجّل الوباء ظهوره، حسب أغلب المؤرخين بالهند بسبب الأرز الملوث.في مارس 1820، غادرت الكوليرا الهند وانتقلت نحو تايلاند وامتدت نحو مناطق كبانكوك، التي فارق 30 ألفًا من سكانها الحياة بسببها، ومانيلا، كما سجلت جزيرة جاوا، بإندونيسيا حاليًا، أرقام وفيات مفزعة قاربت المائة ألف حالة، ومن إندونيسيا وتايلاند، وجد الوباء طريقه نحو مناطق أخرى بشرق آسيا فبلغ الصين واليابان، ثم انتقلت الكوليرا إلى إيران وأفغانستان ونيبال وانتقلت عبر خليج عمان وسجّلت حالات عديدة بكل من بغداد ودمشق، ورجحت مصادر معاصرة وفاة ما بين مليون ومليوني شخص بسبب موجة الكوليرا التي استمرت لأكثر من 6 سنوات.سنة 1824، عرفت موجة الكوليرا الأولى نهايتها بفضل شتاء 1823 – 1824 الذي تميّز ببرودته ونزول كميات كبيرة من الأمطار، حيث ساهم ذلك في تنظيف مصادر المياه الملوثة وقتل البكتيريا المسببة للمرض.إلى ذلك شهدت السنوات التالية ظهور موجات كوليرا أخرى امتدت بشكل سريع لتبلغ عمق الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا التي فارق عشرات الآلاف من سكانها الحياة بسببها.