القبض على 5 آلاف هارب وو24 بلطجيا تنفيذ 61 ألف حكم قضائي

اقتحمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدد من البؤر الإجرامية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 178 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154 متهما، وشملت المضبوطات 15 بندقية آلية، 22 بندقية خرطوش، 11 طبنجة، 130 فرد محلي، 503 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 215 قطعة سلاح أبيض.ونفذت الحملات أكثر من 61 ألف حكم قضائي، بإجمالي هاربين 5416، وتنوعت الأحكام ما بين 269 حكم جناية، 17611 حكم حبس جزئي، 3760 حكم حبس مستأنف، 30276 حكم غرامة، 9767 مخالفة، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابين ضما 4 متهمين ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.كما تم ضبط 241 قضية مخدرات، بإجمالي 258 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 31.790 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 28.718 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4.251 كيلو جرام، كيمة من مخدر الأستروكس وزنت 1.296 كيلو جرام، كمية من مخدر شابو وزنت 719 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 120 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 50 جراما، ممية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما، 1946 قرصا مخدرا.كما تم ضبط 25 متهمًا هاربًا من المراقبة، و24 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 195 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 15092 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 66 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.